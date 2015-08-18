金属期市：期铜降至5,000美元以下的六年低位，因对中国需求忧虑加重

路透伦敦8月18日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周二跌至心理关口5,000美元以下，因沪综指大跌，令投资者对中国需求增长疲弱的忧虑加重。

LME三个月期铜 稍早触及4,983美元，收低1.5%，报5,035美元，上日买盘最后报5,114美元。

“市场仍处于相当压抑的环境下，价格很可能继续下跌，”渣打银行分析师Nicholas Snowdon说，“中国最新的需求数据，特别是从7月下游活动的角度来看，非常差劲。”

7月发电量下降和房价下跌，暗示中国铜需求增长前景不断恶化。

中国股市沪综指周二收挫逾6%创三周最大单日跌幅，两市重回千股跌停模式。有迹象表明，在监管层宣布更加注重发挥市场自我调节的作用后，A股市场本身仍十分脆弱。

期铝 盘中也触及六年低点1,549.50美元，收报1,554美元，低于周一的1,567美元。

铝价近几周受压，因中国大量出口，导致全球供应过剩。

期锌 大跌2.9%，至1,762美元，周一报1,815美元。期铅 挫跌2.2%至1,691美元，昨日报1,728.5美元。期镍 跌2.5%，至10,360美元，昨日报10,625美元。

期锡 扭转稍早涨势，下跌2%，至15,145美元，周一报15,450美元。