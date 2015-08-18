全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船舶运价下滑

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透8月18日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二下跌，因较大型船舶运价下降。
乾散货运价指数下跌17点，或1.6%，报1,046点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 降75点，或3.92%，报1,838点。日均获利跌630美元，报13,394美元。
“尽管海岬型船运价上涨是暂时的，目前修正在意料之中，但我们的确看到在进入今年第四季之前海岬型船需求环境改善，”船运经纪Braemar在报告中说。
Braemar说，中国在8月20日至9月4日实施的铝生产限制将使海岬型船需求放缓。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌5点，至1,052点，日均获利跌36美元，至8,375美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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