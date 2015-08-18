欧洲股市：涨跌互见，欧洲企业季报良好抵销中国忧虑带来的压力

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* 多数欧洲国家股指下跌，FTSEurofirst指数上涨
* Wirecard、Jyske Bank和L&S上涨，受业绩提振
* 中国忧虑令欧股承压，矿业股下跌
路透伦敦8月18日 - 欧洲股市周二涨跌互见，因企业季报良好，抵消中国成长忧虑拖累亚洲市场走疲和商品价格下跌带来的影响。
大部份欧洲主要股指下挫。法国、德国和意大利股市下跌0.1-0.3%不等。
英国富时100指数表现落后，下跌0.4%，因英镑上涨。外汇变动扭曲了泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 的计算，尽管指标欧洲国家股指下跌，但FTSEurofirst 300指数收高0.2%，至1,535.46点。
交易商表示，欧洲市场成交量仅为90日均值的63.5%。美国周一公布的经济数据意外疲弱也打压欧股人气。
中国股市周二大跌，重燃对中国政府可能打算让人民币进一步贬值的担忧。
在中国有巨大敞口的斯沃琪(Swatch) 和Richemont 分别挫跌1.8%和1%。原油和金属价格下跌，也拖累能源和矿业股下滑。
Wirecard 和丹麦银行Jyske Bank 等欧洲企业表现出色，分别劲涨8.1%和4.6%，此前两家公司公布季报。
瑞士莲生产商Lindt & Spruengli 获利好于预期，带动股价触及纪录高位。
德国能源公司RWE 大跌3.3%，股价触及纪录低位，此前法国兴业银行、苏格兰皇家银行和Berenberg下调对该股的评级。
英股富时100指数 下跌0.37%，报6,526.29点。法股CAC指数 收低0.27%，报4,971.25点，德股DAX指数 收跌0.22%，报10,915.92点。(完)
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