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债券 | 2015年 8月 19日 星期三 03:08 BJT

南非汇市：兰特兑美元抛售持续，关注心理关口13兰特

路透约翰内斯堡8月18日 - 南非兰特兑美元周二连跌第四日，进一步靠近13.00兰特关口，投资者预计美国将很快升息，使风险意愿受到抑制。

兰特兑美元周二盘中在12.9705兰特触底，为2001年12月以来首次触及该水准，之后小幅反弹，在1539 GMT，报12.9285。

“兰特兑美元持续走弱，跌向13.00兰特关键支撑位水准，”Investec分析师Annabel Bishop说。

“市场的看法是目前下行的可能性占上风。金矿和煤矿工人进行大规模罢工的风险上升，对美国升息的预期增强，”她补充说，例举了部分令兰特承压的原因。(完)

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