南非汇市：兰特兑美元抛售持续，关注心理关口13兰特

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透约翰内斯堡8月18日 - 南非兰特兑美元周二连跌第四日，进一步靠近13.00兰特关口，投资者预计美国将很快升息，使风险意愿受到抑制。
兰特兑美元周二盘中在12.9705兰特触底，为2001年12月以来首次触及该水准，之后小幅反弹，在1539 GMT，报12.9285。
“兰特兑美元持续走弱，跌向13.00兰特关键支撑位水准，”Investec分析师Annabel Bishop说。
“市场的看法是目前下行的可能性占上风。金矿和煤矿工人进行大规模罢工的风险上升，对美国升息的预期增强，”她补充说，例举了部分令兰特承压的原因。(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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