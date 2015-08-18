芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因美国天气改善和忧虑中国需求

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥8月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下跌，交易商表示，因美国大豆生长优良率和上周持平，且中西部迎来骤雨补充土壤水份，进一步提振大豆产量预期。
在投资者担心人民币将进一步贬值降低进口需求之际，中国股市周二收挫逾6%，向CBOT大豆市场施压。中国是全球最大的大豆买家。
指标CBOT-11月大豆 收低12-3/4美分，报每蒲式耳9.04-1/4美元，此前降至9.02-1/2美元，但仍高于上周触及的两个月低位9.01-1/2美元。
美国农业部周一稍晚表示，上周美国大豆生长优良率为63%，和之前一周持平，且好于市场原本预期的小幅下跌。
CBOT豆油合约<0#BO:>全线创下合约低位，近月豆油 跌至28.29美分，为2008年12月来最低水准。
CBOT豆粕期货<0#SM:>和大豆一起下跌，但豆粕/豆油套利交易为豆粕期货提供底部支撑。
12月豆粕合约 下跌1.8美元，报每短吨312.9美元。
12月豆油合约 跌0.75美分，报28.62美分。
今日CBOT大豆预估成交量为159,318口，豆粕为77,544口，豆油为98,802口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。