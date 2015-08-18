国际油市：油价上涨，因美国数据强劲和押注上周原油库存减少

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 美国原油上涨，因美国楼市数据强劲且押注库存减少
* 布兰特原油盘初下跌，因中国股市大跌
* 布兰特和美国原油价差降至6美元以下
路透纽约8月18日 - 原油价格周二上涨，美国原油攀升约2%，因美国经济数据强劲且押注美国原油库存减少。
近月美国原油合约在周四到期前有回补空头，也扶助油价从周五触及的六年半低位反弹。
美国原油 收涨0.75美元，或1.8%，报每桶42.62美元，较周五触及的2009年3月以来的底部41.35美元高超过1美元。
布兰特原油 收升0.07美元，报每桶48.81美元，在三日下跌后回稳。布兰特原油周二盘初下跌，因中国股市周二大跌6%。
美国原油期货上涨，和布兰特原油期货贴水收窄至6美元以下，周五触及7美元以上的三个月高位。
美国原油期货早盘上扬，此前美国公布7月房屋开工年率触及近八年高位，因建筑商加快兴建独栋房屋，暗示推动经济成长的发动机接近火力全开。
油市涨势在午后加速，此前最新路透调查显示，分析师预期上周美国原油库存减少约80万桶，之前预期为减少60万桶。
美国石油协会(API)将在周二1730 GMT公布上周美国库存数据。美国能源资料协会(EIA)将在周三公布官方库存数据。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”