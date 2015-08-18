韩国数据：7月PPI较上年同期下跌4.0%，跌速为1999年来最快

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔8月19日 - 韩国央行周三公布的数据显示，韩国7月生产者物价指数(PPI)同比跌速为1999年初来最快，因全球油价下跌拉低工业制成品价格。
7月PPI较上年同期下跌4.0%，延续去年8月开始不断下跌的势态。
这是1999年4月以来的最大同比跌幅，当时同比下跌4.1%。
7月PPI较前月下跌0.3%，6月为持平。
下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整):
*7月 6月 *7月 6月
(较前月变动率) (较上年同期变动率)
PPI -0.3 0.0 -4.0 -3.6
主要类别
农渔林产品 2.1 -2.1 5.4 3.4
工业产品 -0.8 0.1 -6.6 -5.8
电力,自来水,燃气 -0.6 0.0 -10.3 -10.2
服务业 0.2 0.0 1.2 1.3 * 有待修正
注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占 56.65%，服务业占33.49%，农渔产品则占3.23%，水、电和气油占6.40%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”