韩国数据：7月PPI较上年同期下跌4.0%，跌速为1999年来最快

路透首尔8月19日 - 韩国央行周三公布的数据显示，韩国7月生产者物价指数(PPI)同比跌速为1999年初来最快，因全球油价下跌拉低工业制成品价格。

7月PPI较上年同期下跌4.0%，延续去年8月开始不断下跌的势态。

这是1999年4月以来的最大同比跌幅，当时同比下跌4.1%。

7月PPI较前月下跌0.3%，6月为持平。

下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整):

*7月 6月 *7月 6月

(较前月变动率) (较上年同期变动率)

PPI -0.3 0.0 -4.0 -3.6

主要类别

农渔林产品 2.1 -2.1 5.4 3.4

工业产品 -0.8 0.1 -6.6 -5.8

电力,自来水,燃气 -0.6 0.0 -10.3 -10.2

服务业 0.2 0.0 1.2 1.3 * 有待修正