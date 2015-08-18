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亚洲 | 2015年 8月 19日 星期三 06:05 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月18日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 73.88 -1.31 -1.74 3258925

京东 26.62 -0.71 -2.60 7864219

新浪 38.92 -1.11 -2.77 1619552

搜狐 47.81 -0.87 -1.79 577425

网易 122.49 -1.51 -1.22 1472041

百度 166.11 -1.32 -0.79 4111208

台湾

台湾积体电路 20.03 -0.25 -1.23 2360053

联电 1.72 -0.03 -1.71 168154

日月光 4.99 +0.05 +1.01 716765

硅品精密 5.24 -0.19 -3.50 1107059

和信超媒体 0.64 -0.01 -1.38 32327

友达 3.00 -0.14 -4.46 456167

中华电信 30.60 +0.10 +0.33 59305

台湾国际航电 40.29 -0.13 -0.32 751955

香港

中国移动 64.51 -0.63 -0.97 95143

中国联通 13.43 -0.06 -0.44 169768

中国电信 54.63 +0.22 +0.40 15367

中芯国际 4.63 -0.13 -2.73 5232

电讯盈科 5.88 -0.13 -2.16 200

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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