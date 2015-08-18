《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月18日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 73.88 -1.31 -1.74 3258925
京东 26.62 -0.71 -2.60 7864219
新浪 38.92 -1.11 -2.77 1619552
搜狐 47.81 -0.87 -1.79 577425
网易 122.49 -1.51 -1.22 1472041
百度 166.11 -1.32 -0.79 4111208
台湾
台湾积体电路 20.03 -0.25 -1.23 2360053
联电 1.72 -0.03 -1.71 168154
日月光 4.99 +0.05 +1.01 716765
硅品精密 5.24 -0.19 -3.50 1107059
和信超媒体 0.64 -0.01 -1.38 32327
友达 3.00 -0.14 -4.46 456167
中华电信 30.60 +0.10 +0.33 59305
台湾国际航电 40.29 -0.13 -0.32 751955
香港
中国移动 64.51 -0.63 -0.97 95143
中国联通 13.43 -0.06 -0.44 169768
中国电信 54.63 +0.22 +0.40 15367
中芯国际 4.63 -0.13 -2.73 5232
电讯盈科 5.88 -0.13 -2.16 200
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”