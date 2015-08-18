日韩经济指标预测--8月19日-8月26日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月17日当周 8月18日(二) 2350 日本出口(较上年同期) 7月 5.5% +9.5% 进口(较上年同期) -7.9% -2.9% 贸易收支(亿日圆) 逆差567 逆差690 8月19日(三) 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 8月 -- 正14 8月20日(四) 暂无重要数据公布 8月21日(五) 暂无重要数据公布 8月24日当周 8月24日(一) 0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 -- 51.2 8月25日(二) 2100 韩国消费者信心指数 8月 -- 100 8月26日(三) 暂无重要数据公布(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”