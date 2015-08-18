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亚洲 | 2015年 8月 19日 星期三 06:25 BJT

****澳新经济指标预测--8月19日-8月26日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值        
    
    8月17日当周
    
    8月18日(二)
    2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价         第二季         --      -1.1%
                                  产出物价                        --      -0.9%     

    8月19日(三)   
    暂无重要数据公布
    
    8月20日(四)   
    暂无重要数据公布
        
    8月21日(五)   
    暂无重要数据公布
    
    8月24日当周
    
    8月24日(一)
    暂无重要数据公布
    
    8月25日(二)
    2245 新西兰进口(亿新西兰元)                         7月       --       42.9
               出口(亿新西兰元)                                   --       42.3
               贸易收支(亿新西兰元)                               --    逆差0.6
                                              截至7月的一年       --   逆差28.5
    2245 新西兰贸易条件                              第二季       --      +1.5%
    
    8月26日(三)   
    0130 澳洲建筑完工                                第二季       --      -2.4%(完)

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