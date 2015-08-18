澳新经济指标预测--8月19日-8月26日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月17日当周 8月18日(二) 2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第二季 -- -1.1% 产出物价 -- -0.9% 8月19日(三) 暂无重要数据公布 8月20日(四) 暂无重要数据公布 8月21日(五) 暂无重要数据公布 8月24日当周 8月24日(一) 暂无重要数据公布 8月25日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 7月 -- 42.9 出口(亿新西兰元) -- 42.3 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.6 截至7月的一年 -- 逆差28.5 2245 新西兰贸易条件 第二季 -- +1.5% 8月26日(三) 0130 澳洲建筑完工 第二季 -- -2.4%(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”