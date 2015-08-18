更新版 1-美股业绩：沃尔玛获利不及预期并下调年度预测，因药店利润下滑

沃尔玛将截至1月的全年EPS预估调降至4.40-4.70美元，2月时预估为4.70-5.05美元。市场预估为每股4.77美元。

Edward Jones分析师Brian Yarbrough称，尽管沃尔玛在美国开店至少一年的同店销售增加1.5%，仍大幅下调财测，突显出成本控制方面的问题愈来愈大。

“这是很大的调降，”Yarbrough表示，“我怀疑它们明年获利能否成长。”

在2月时，沃尔玛表示其将花费10亿美元在调高薪资及人员培训上，这将使今年的获利承压。其并警告称，为了拉近与亚马逊(Amazon.com)的差距，将增加支出以提振其电子商务基础建设。

但周二时，沃尔玛表示，增加工时的成本在2月计划之外，对获利的打压正超乎预期。