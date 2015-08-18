更新版 1-美股业绩：沃尔玛获利不及预期并下调年度预测，因药店利润下滑

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
沃尔玛将截至1月的全年EPS预估调降至4.40-4.70美元，2月时预估为4.70-5.05美元。市场预估为每股4.77美元。
Edward Jones分析师Brian Yarbrough称，尽管沃尔玛在美国开店至少一年的同店销售增加1.5%，仍大幅下调财测，突显出成本控制方面的问题愈来愈大。
“这是很大的调降，”Yarbrough表示，“我怀疑它们明年获利能否成长。”
在2月时，沃尔玛表示其将花费10亿美元在调高薪资及人员培训上，这将使今年的获利承压。其并警告称，为了拉近与亚马逊(Amazon.com)的差距，将增加支出以提振其电子商务基础建设。
但周二时，沃尔玛表示，增加工时的成本在2月计划之外，对获利的打压正超乎预期。
美元升值亦打击其国际业务，该业务的营运收入在该季减少了14%。(完) (编译 王丽鑫/戴素萍 审校 龚芳/张荻)
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