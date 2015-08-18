金砖国家：8月18日股汇市收盘纵览

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透8月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月18日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报848.12点，下跌0.77%。
《综述》中国股市暴跌逾6%再现千股跌停，市场信心脆弱如惊弓之鸟
中国汇市：人民币微幅收升，流动性不足下尾盘再现大行强力结汇
香港股市：恒指收挫1.4%，市场担心人民币会继续贬值
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报47,450.580点，上涨0.49%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.4641/60，上日收报3.4813/23。
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南非股市：上涨，受黄金生产商AngloGold Ashanti 以及Shoprite Holdings 提振，Shoprite股价因宣布计划扩大在非洲的零售网络而劲扬。指标Top-40指数 收报45,467.35点，上涨0.4%；大盘综合指数 收报50,977.03点，上涨0.45%。
南非汇市：兰特兑美元抛售持续，关注心理关口13兰特
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印度股市：收低，盘中交投震荡，投资者的避险情绪受到中国股市大跌的刺激，同时对雨季也心存担忧，因而出脱仓位。BSE指数 收报27,831.54点，下跌0.17%；NSE指数 收报8,466.55点，下跌0.13%。
印度汇市：周二适逢当地假期汇债市休市，周三恢复交易。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报809.64点，下跌1.88%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报442.34点，下跌1.59%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报65.881，贬值0.57%；卢布兑欧元 报72.601，贬值0.03%。(完)
(整理 郑茵 审校 张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”