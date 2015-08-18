金砖国家：8月18日股汇市收盘纵览

路透8月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月18日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报848.12点，下跌0.77%。

《综述》中国股市暴跌逾6%再现千股跌停，市场信心脆弱如惊弓之鸟

中国汇市：人民币微幅收升，流动性不足下尾盘再现大行强力结汇

香港股市：恒指收挫1.4%，市场担心人民币会继续贬值

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报47,450.580点，上涨0.49%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.4641/60，上日收报3.4813/23。

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南非股市：上涨，受黄金生产商AngloGold Ashanti 以及Shoprite Holdings 提振，Shoprite股价因宣布计划扩大在非洲的零售网络而劲扬。指标Top-40指数 收报45,467.35点，上涨0.4%；大盘综合指数 收报50,977.03点，上涨0.45%。

南非汇市：兰特兑美元抛售持续，关注心理关口13兰特

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印度股市：收低，盘中交投震荡，投资者的避险情绪受到中国股市大跌的刺激，同时对雨季也心存担忧，因而出脱仓位。BSE指数 收报27,831.54点，下跌0.17%；NSE指数 收报8,466.55点，下跌0.13%。

印度汇市：周二适逢当地假期汇债市休市，周三恢复交易。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报809.64点，下跌1.88%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报442.34点，下跌1.59%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报65.881，贬值0.57%；卢布兑欧元 报72.601，贬值0.03%。(完)