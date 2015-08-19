美国个股：百胜中国部门主管易人，维权投资者要求拆分中国业务

苏敬轼将担任执行顾问直到2016年2月，协助公司进行管理层交接。百胜称，苏敬轼将留任董事会董事。

百胜还宣布，将提拔今年44岁的Joey Wat担任肯德基中国的CEO，她之前担任肯德基中国总裁。58岁的Peter Kao将升任中国必胜客品牌的CEO，他之前为必胜客中国的高级副总裁兼品牌总经理。

一直敦促百胜剥离中国业务的对冲基金Corvex Management曾表示，中国业务会比百胜股价所反映的更值钱。

Corvex没有立即回覆寻求评论的征询。

百胜发言人Blum称，中国现有门店的销售情况在当前季度有明显提升。(完) (编译 王丽鑫/白云; 审校 郑茵/张荻)