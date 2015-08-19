美国个股：百胜中国部门主管易人，维权投资者要求拆分中国业务

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
苏敬轼将担任执行顾问直到2016年2月，协助公司进行管理层交接。百胜称，苏敬轼将留任董事会董事。
百胜还宣布，将提拔今年44岁的Joey Wat担任肯德基中国的CEO，她之前担任肯德基中国总裁。58岁的Peter Kao将升任中国必胜客品牌的CEO，他之前为必胜客中国的高级副总裁兼品牌总经理。
一直敦促百胜剥离中国业务的对冲基金Corvex Management曾表示，中国业务会比百胜股价所反映的更值钱。
Corvex没有立即回覆寻求评论的征询。
百胜发言人Blum称，中国现有门店的销售情况在当前季度有明显提升。(完) (编译 王丽鑫/白云; 审校 郑茵/张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”