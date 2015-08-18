欧洲经济指标预测--8月19日-8月26日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月17日当周 8月19日(三) 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 6月 -- 盈余34 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余180 0800 欧元区净投资(亿欧元) 6月 -- 净流入410 8月20日(四) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -0.1% -0.1% (较上年同期) -1.4% -1.4% 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 7月 -- 顺差35.78 0830 英国零售销售(较前月) 7月 +0.4% -0.2% (较上年同期) +4.4% +4.0% 扣除能源的零售销售(较前月) +0.4% -0.2% (较上年同期) +4.3% +4.2% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 8月 负10 负10 8月21日(五) 0600 德国GfK消费者信心指数 9月 正10.1 正10.1 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 49.5 49.6 服务业PMI 52.0 52.0 综合PMI -- 51.5 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 51.7 51.8 服务业PMI 53.9 53.8 综合PMI -- 53.7 0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 52.2 52.4 服务业PMI 54.0 54.0 综合PMI 53.8 53.9 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 7月 -19 85.84 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 139.14 1400 欧元区消费者信心指数 8月初值 负6.90 负7.10 8月24日当周 8月24日(一) 暂无重要数据公布。 8月25日(二) 0600 德国经季节调整的国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +0.4% 未经季节调整的GDP(较上年同期) -- +1.6% 0715 瑞士非农就业岗位(万) 第二季 -- 422.5 0800 德国IFO企业景气判断指数 8月 -- 108.0 现况指数 -- 113.9 预期指数 -- 102.4 8月25-28日 0600 德国进口物价(较前月) 7月 -- -0.5% (较上年同期) -- -1.4% 8月26日(三) 0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 7月 -- 正1.68 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 8月 -- 正21(完)