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市场报道 | 2015年 8月 19日 星期三 07:59 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月19日-8月26日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

8月17日当周

8月19日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 397.5

再融资指数 -- 1,534.8

1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.2% +0.3%

未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.2% +0.1%

经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%

未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.8% +1.8%

每周平均实质所得(较前月) -- -0.3%

1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI中值 7月 -- +0.3%

8月20日(四)

1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 6月 +1.0% -1.0%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月15日当周 27.2 27.4

四周均值(万人) -- 26.625

续请失业金人数(万人) 8月8日当周 226.5 227.3

1400 美国成屋销售年率(万户)　 7月 544 549

1400 美国领先指标(较前月) 7月 +0.2% +0.6%

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 8月 7.0 5.7

8月21日(五)

1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.2%

(较上年同期) +1.4% +1.0%

央行核心CPI(较前月) 持平 持平

(较上年同期) +2.4% +2.3%

1230 加拿大零售销售(较前月) 6月 +0.2% +1.0%

1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 54.1 53.8

8月24日当周

8月24日(一)

1230 美国芝加哥联储全国活动指数 7月 -- 正0.08

8月25日(二)

1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 6月 -- +0.4%

(较上年同期) -- +5.7%

1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 6月 +5.1% +4.9%

经季节调整房价指数(较前月) 持平 -0.2%

未经季节调整房价指数(较前月) -- +1.1%

1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 8月初值 -- 55.7

服务业PMI -- 55.7

1400 美国世企研消费者信心指数 8月 93.2 90.9

1400 美国新屋销售年率(万户) 7月 52.0 48.2

新屋销售(较前月) -- -6.8%

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 8月 -- 正13

8月26日(三)

-- 美国建筑许可年率(万户) 7月修正值 -- 111.9

建筑许可变动率 -- -16.3%

1230 美国耐久财(耐用品)订单 7月 -0.5% --

扣除运输 +0.2% --

扣除国防 -- --

扣除飞机的非国防资本财 -- --(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 王兴亚)

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