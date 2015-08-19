美国个股：摩根士丹利财富管理国际业务将重点服务高利润客户

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
摩根士丹利将聚焦于获利较丰厚国家的客户，主要为拉丁美洲及加勒比海国家。美银美林7月曾宣布类似计画，将打造主要服务加拿大及拉美地区的财务顾问特别团队。而其他获得摩根士丹利更多关注的可能包括中国及台湾等亚洲部份国家和地区。
摩根士丹利在过去两年已退出瑞士、英国、意大利、西班牙、阿联酋及印度的境内财富管理业务。
摩根士丹利财管业务的变动，并不影响香港、新加坡及澳洲当地的业务运作。(完) (编译 王丽鑫/龚芳; 审校 郑茵/王兴亚)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。