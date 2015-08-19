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市场报道 | 2015年 8月 19日 星期三 09:02 BJT

美国个股：摩根士丹利财富管理国际业务将重点服务高利润客户

摩根士丹利将聚焦于获利较丰厚国家的客户，主要为拉丁美洲及加勒比海国家。美银美林7月曾宣布类似计画，将打造主要服务加拿大及拉美地区的财务顾问特别团队。而其他获得摩根士丹利更多关注的可能包括中国及台湾等亚洲部份国家和地区。

摩根士丹利在过去两年已退出瑞士、英国、意大利、西班牙、阿联酋及印度的境内财富管理业务。

摩根士丹利财管业务的变动，并不影响香港、新加坡及澳洲当地的业务运作。(完) (编译 王丽鑫/龚芳; 审校 郑茵/王兴亚)

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