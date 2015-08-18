《全球汇市》英国通胀数据提振英镑，中国忧虑压低澳元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
市场亦有对新西兰元的买需，全球乳品价格在一次受到密切关注的拍卖中从12年半低点反弹后，市场为之释然，出现对新西兰元的一些买盘。
新西兰元兑美元 短暂涨逾0.66美元，进一步远离周五触及的低点0.6513美元。之后回落至0.6586美元。
新西兰元兑澳元劲扬，澳元在中国股市急跌后走势挣扎。
澳元兑新西兰元 最低跌至1.1108新西兰元，延续自上周五高点1.1301新西兰元以来的跌势。澳元兑美元 报0.7335美元，脱离近0.74美元的本周高点。
周三能影响市场的经济数据很少，全场基本都将聚焦中国股市的表现。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1026 1.1018 +0.07 -8.85 1.2097
美元/日圆 124.37 124.39 -0.02 +3.92 119.68
欧元/日圆 137.13 137.05 +0.06 -5.28 144.78
美元/瑞郎 0.9773 0.9766 +0.07 -1.69 0.9941
英镑/美元 1.5657 1.5656 +0.01 +0.54 1.5573
美元/加元 1.3053 1.3057 -0.03 +12.35 1.1618
澳元/美元 0.7334 0.7338 -0.05 -10.21 0.8168
新西兰元/美元 0.6587 0.6597 -0.15 -15.52 0.7797
澳元/日圆 91.210 91.260 -0.05 -6.69 97.750
新西兰元/日圆 81.920 82.060 -0.17 -12.21 93.310
英镑/日圆 194.73 194.74 -0.01 +4.48 186.38
澳元/新西兰元 1.1132 1.1108 +0.22 +6.33 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜/龚芳/汪红英/白云; 审校 王丽鑫/戴素萍/张荻/郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”