《中国报摘》--中国证券报8月19日

* 头版头条:

--中央全国深化改革领导小组周二召开会议。会议强调，要在国企、财税、金融、司法、民生、党建等领域，集中推出一批力度大、措施实、接地气的改革方案。

* 其他:

--全国股转公司发布声明称，目前全国股转公司正在中国证监会的指导下研究“新三板”市场的内部分层方案。近期市场传言的分层方案和分层标准不准确，相关方案正在进行深入的研究和论证，待成熟后将择机向市场公开征求意见。

--中航资本 、中航电子 、中航飞机 、中航机电 及港股中航科工 拟共同对中航工业下属核心军工资产沈飞集团和成飞集团进行现金增资，增资总金额合计不超过49.89亿元人民币。

--鹏博士 公告称，公司拟与公司部分董事、监事、管理层及骨干员工共同出资设立“宽带接入及应用发展基金”，致力于公司新建区域网络拓展及新业务的培育。计划实际出资总额2亿元，融资48亿，总额暂定50亿元。

--同花顺 和恒生电子 子公司因涉嫌违反证券期货法律法规，证监会决定对公司进行立案调查。