《中国重要政经日程》--8月19日

==========================今日重要政经日程==========================

8/19（周二）

*--10：00 国务院新闻办举行新闻发布会，请中国人民银行、国家邮政局有关负责人介绍中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念币和纪念邮册发行情况，并答记者问。

==========================近期重要政经日程==========================

8/22（周六）

--“2015中国500强企业高峰论坛”定于8月22日至23日在广西省南宁市召开。论坛的主题是“一带一路：大企业的新机遇、新作为”。

8/29（周六）

--由《中国企业家》杂志社主办的2015中国企业领袖年会夏季峰会8月29-30日在湖北天门举办。

9/1（周二）

--第十届中国-东北亚博览会将在吉林长春举办，至6日。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

9/20（周日）

--由新金融联盟、阿曼波&哈勒戴联合公司联合举办的“第二届全球租赁业竞争力论坛”于9月20日-22日在天津举行，本次论坛主题为“新变量，新动力，新发展”。

9/22（周二）

--第十五届中国钢铁原材料国际研讨会在青岛召开，至24日，由中国钢铁工业协会和中国国际贸易促进委员会冶金行业分会共同主办。

9/23（周三）

--第十二届中国并购年会于9月23-24日在上海召开，主题为“中国并购，全球市场”。

10/19（周一）

--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布三季度国内生产总值(GDP)等数据。

10/20日（周二）

--第十七届中国国际矿业大会于天津举行，至23日。

注: 1. *代表新增日程。