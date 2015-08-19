《独家新闻》美国或将在腐败调查中对巴西石油课以至少16亿美元罚金

里约热内卢/纽约路透8月18日 - 知情人士告诉路透，巴西国家石油公司(巴西石油，Petrobras) 或需支付至少16亿美元的创纪录罚金，以了结美国针对其腐败丑闻的刑事和民事调查。该公司法律顾问最近向知情人士告知了相关情况。

这名知情人直接了解巴西石油想法，其透露称，该公司或将面临美国当局在公司腐败案调查中收取的创纪录罚金。知情人称，和解程序可能需要两到三年时间。

该知情人对路透表示，巴西石油的法律顾问相信，该公司所面临的罚金或将高达16亿美元甚至更多，这一数字相当于西门子在美国和德国被罚金额的总和。

另外两名直接了解巴西石油打算的消息人士也说，若能达成和解协议，其金额可能会很“高”，而且达成和解应该是几年以后的事了。但他们拒绝给出具体的估计数字。