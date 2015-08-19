英国利率：即将离职的央行委员迈尔斯预测利率很快就会上升

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦8月18日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯周二表示，英国利率可望“很快”升离纪录低位，这将是经济回归更正常状态的迹象。
迈尔斯重申他认为8月有理由升息，尽管开会决议并非如此。即将去职的迈尔斯已完成身为MPC委员的最后一次投票。
迈尔斯接受英国广播公司(BBC)电视访问被问及利率转折点时表示，“我认为很快就会到来，我不认为有什么值得担心的，这是经济回归更正常状态的迹象。”
“要花上一段时间才会到达，我们尚未完全抵达。”(完) (编译 龚芳; 审校 王兴亚)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。