英国利率：即将离职的央行委员迈尔斯预测利率很快就会上升

路透伦敦8月18日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯周二表示，英国利率可望“很快”升离纪录低位，这将是经济回归更正常状态的迹象。

迈尔斯重申他认为8月有理由升息，尽管开会决议并非如此。即将去职的迈尔斯已完成身为MPC委员的最后一次投票。

迈尔斯接受英国广播公司(BBC)电视访问被问及利率转折点时表示，“我认为很快就会到来，我不认为有什么值得担心的，这是经济回归更正常状态的迹象。”