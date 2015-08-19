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亚洲 | 2015年 8月 19日 星期三 08:09 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月19日

路透香港8月19日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美
元=7.7543港元 )
    
    美国股市周二收低，道琼工业指数 收跌33.84点，或0.19%，至17,511.34点,标普500指数交
投在近一个月来最窄的区间内，因沃尔玛 公布业绩后遭到抛售，且对中国经济体质的忧虑使商
品类股下跌。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       122.610   -1.30      16370             9.508       0.40
 中国铝业                       9.100   -5.80      21127             2.823      -0.61
 中国移动                      64.510   -0.97      95143           100.046      -0.15
 中国人寿                      17.680   -3.07     109220            27.419      -0.11
 中石油                        92.660   -0.97      22066             7.185       0.35
 中石化                        73.190   -1.32      30850             5.675      -0.08
 汇丰控股                      43.590    0.28    1255249            67.602       0.75
 中电信                        54.630    0.40      15367             4.236       0.15
 中国联通                      13.430   -0.44     169768            10.414      -0.44
 兖州煤业                       5.500   -4.01       5263             4.265      -1.50
 华能国际                      47.980   -0.37      11319             9.301       0.55
 南方航空                      39.190   -8.65      19493             6.078      -0.36
 东方航空                      32.840   -9.01      17269             5.093       0.06
 中芯国际                       4.630   -2.73       5232             0.718      -0.27
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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