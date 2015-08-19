《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月19日

路透香港8月19日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美 元=7.7543港元 ) 美国股市周二收低，道琼工业指数 收跌33.84点，或0.19%，至17,511.34点,标普500指数交 投在近一个月来最窄的区间内，因沃尔玛 公布业绩后遭到抛售，且对中国经济体质的忧虑使商 品类股下跌。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 122.610 -1.30 16370 9.508 0.40 中国铝业 9.100 -5.80 21127 2.823 -0.61 中国移动 64.510 -0.97 95143 100.046 -0.15 中国人寿 17.680 -3.07 109220 27.419 -0.11 中石油 92.660 -0.97 22066 7.185 0.35 中石化 73.190 -1.32 30850 5.675 -0.08 汇丰控股 43.590 0.28 1255249 67.602 0.75 中电信 54.630 0.40 15367 4.236 0.15 中国联通 13.430 -0.44 169768 10.414 -0.44 兖州煤业 5.500 -4.01 5263 4.265 -1.50 华能国际 47.980 -0.37 11319 9.301 0.55 南方航空 39.190 -8.65 19493 6.078 -0.36 东方航空 32.840 -9.01 17269 5.093 0.06 中芯国际 4.630 -2.73 5232 0.718 -0.27 （完） (整理 梁慧仪)