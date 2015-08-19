《中国报摘》--其他报纸重要消息8月19日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**上海证券报**
--记者获悉，在征求完行业内部意见后，个人税收优惠型健康保险业务管理暂行办法于本周下发至人身险公司。
--怡亚通 透露，其正筹划收购某境外上市公司，且为世界500强企业，属重大无先例。
--华谊兄弟 正式启动与平安银行 300亿元人民币战略合作计划，平安银行将从“商行＋投行、融资＋融智、引资＋引流”三个层面，支持华谊兄弟影视娱乐、互联网娱乐、品牌授权与实景娱乐三大业务板块的发展。
**证券时报**
--联想控股 旗下弘毅投资已向中国证监会递交材料，申请设立公募基金管理公司。
--东吴证券 下调其定向增发底价，由23.50元／股降至15.83元/股，募集资金总额亦由不超过75亿元降低为不超过60亿元。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”