《中国报摘》--其他报纸重要消息8月19日

--华谊兄弟 正式启动与平安银行 300亿元人民币战略合作计划，平安银行将从“商行＋投行、融资＋融智、引资＋引流”三个层面，支持华谊兄弟影视娱乐、互联网娱乐、品牌授权与实景娱乐三大业务板块的发展。

--东吴证券 下调其定向增发底价，由23.50元／股降至15.83元/股，募集资金总额亦由不超过75亿元降低为不超过60亿元。（完）