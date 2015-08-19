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亚洲 | 2015年 8月 19日 星期三 08:17 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月19日

**上海证券报**

--记者获悉，在征求完行业内部意见后，个人税收优惠型健康保险业务管理暂行办法于本周下发至人身险公司。

--怡亚通 透露，其正筹划收购某境外上市公司，且为世界500强企业，属重大无先例。

--华谊兄弟 正式启动与平安银行 300亿元人民币战略合作计划，平安银行将从“商行＋投行、融资＋融智、引资＋引流”三个层面，支持华谊兄弟影视娱乐、互联网娱乐、品牌授权与实景娱乐三大业务板块的发展。

**证券时报**

--联想控股 旗下弘毅投资已向中国证监会递交材料，申请设立公募基金管理公司。

--东吴证券 下调其定向增发底价，由23.50元／股降至15.83元/股，募集资金总额亦由不超过75亿元降低为不超过60亿元。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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