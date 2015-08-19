国际油市：交易商厉兵秣马调整仓位，押注油价进一步下跌

在押注美国原油价格将下跌的同时，交易员也积极买进看跌期权，履约价低至每桶35美元甚至30美元。

随着油价下滑，美国WTI原油行权价每桶35美元的卖权合约价格从7月初的0.17美元大幅飙涨，到本周已经涨破0.5美元。而履约价每桶30美元的卖权合约价格从7月初时的仅0.07美元，飙升至0.17美元。

“如果你在做空WTI的同时也做多卖权，那么过去几周你已经赚了一大把。就算你现在结清所有空仓并卖出看跌期权，你也可以逍遥度假去了。”一位交易员说。

技术面指标也显示将进一步下跌。路透技术分析师王涛称，根据费波纳奇系数分析，他预计美国原油期货短期内将跌破当前位于41.54美元的支撑位，跌向40.68美元。

“这是典型的延续型态，显示将更进一步下探40.68美元，”他说。

浏览图表：WTI价格与空仓link.reuters.com/dan45w

WTI看跌期权link.reuters.com/gan45w(完)