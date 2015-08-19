《新兴市场重要经济事件预告》--8月19日-8月26日

雅加达--美国旧金山联储公布总裁威廉姆斯在印尼央行-国际清算银行(BIS)研究会议上的演讲稿(0645)。

首尔--美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔在主题为“低通胀环境下的宏观经济政策和物价计量问题”会议上发表讲话(0020)。