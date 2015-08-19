《新兴市场重要经济事件预告》--8月19日-8月26日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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8月19日(三)
安卡拉--土耳其央行与经济学家举行会议(0730)。
首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕参加韩国进出口银行的会议，讨论当前经济事件。
曼谷--泰国央行公布8月政策会议的会议记录(0200)。
8月20日(四)
雅加达--美国旧金山联储公布总裁威廉姆斯在印尼央行-国际清算银行(BIS)研究会议上的演讲稿(0645)。
首尔--美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔在主题为“低通胀环境下的宏观经济政策和物价计量问题”会议上发表讲话(0020)。
8月21日(五)
暂无重要经济事件。
8月24日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议(1300)。
8月25日(二)
布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议(1200)。
8月26日(三)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 于春红; 审校 王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”