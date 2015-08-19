中国证券：全国股转系统称新三板分层方案传言不实，正在研究论证

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海8月19日 - 中国全国中小企业股份转让系统有限责任公司（俗称“新三板）最新官方微博澄清指出，近期市场传言的分层方案和分层标准不准确，相关方案正在进行研究和论证，待成熟后将择机向市场公开征求意见。
微博并称，全国股转公司正在证监会的指导下研究“新三板”市场的内部分层方案。
最近市场传言有消息称，新三板市场分层方案已获证监会主席办公会议通过，并称大体将分为三层：创新层、培育层、基础层；此外，还包括创新层准入标准等内容。
全国中小企业股份转让系统，是经国务院批准设立的全国性证券交易场所。截至2015年1月末数据显示，全国股转系统挂牌公司已逾1,800家，总市值接近6,000亿元人民币，日均成交2,467笔，市场规模快速扩大。 （完） (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”