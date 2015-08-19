香港个股：联想控股旗下弘毅投资已递交设立公募基金管理公司的申请

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海8月19日 - 中国证监会网站刊登的相关行政许可申请受理情况显示，联想控股 旗下私募基金管理公司弘毅投资近日已向证监会递交申请设立公募基金管理公司的申请材料。
弘毅远方基金管理公司注册地在上海，有两家股东弘毅同人顾问（天津）有限合伙和弘毅投资（北京）有限公司，持股分别为99.9%和0.1%。
湘财证券拟设立独资子公司湘财基金管理有限公司的申请，近日亦已递交。
据国内媒体报导，弘毅同人顾问（天津）的合伙人股东包括北京弘毅合众投资管理中心、联想控股（天津）有限公司和弘毅投资，而北京弘毅合众投资管理中心的合伙人多为弘毅投资的董事总经理。
目前共有11家拟设基金公司材料向证监会递交，其中包括6月底递交，由腾讯 和高瓴资本合资组建的高腾基金管理公司。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”