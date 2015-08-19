基金产业：两大新兴市场ETF均投资中国，但曝险迥异

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
自那以来，领航的这支基金下跌了11.65%；iShares的基金则跌12.45%。今年以来领航的基金跌6.97%，iShares则跌8.89%。
由于两支基金分别追踪的指数对中国股市的看法各异，两支基金的差异料会扩大。富时罗素计划将开始把中国A股纳入其新的过渡新兴市场指数 ，预料领航将开始跟进 。
领航现行的指标--富时新兴指数目前对中国的曝险约为26%。
领航6月表示，今年稍晚将开始转移到新的富时指数。新指数的中国曝险占29%，包括对A股曝险的5.6%。
然而MSCI明晟 6月时称，还未准备好将A股纳入其两项新兴市场指数。
“领航基金的绩效将视中国股市表现而定。”Rosenbluth称。(完) (编译 王丽鑫/张若琪 审校 许娜/白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”