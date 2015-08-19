基金产业：两大新兴市场ETF均投资中国，但曝险迥异

自那以来，领航的这支基金下跌了11.65%；iShares的基金则跌12.45%。今年以来领航的基金跌6.97%，iShares则跌8.89%。

由于两支基金分别追踪的指数对中国股市的看法各异，两支基金的差异料会扩大。富时罗素计划将开始把中国A股纳入其新的过渡新兴市场指数 ，预料领航将开始跟进 。

领航现行的指标--富时新兴指数目前对中国的曝险约为26%。

领航6月表示，今年稍晚将开始转移到新的富时指数。新指数的中国曝险占29%，包括对A股曝险的5.6%。

然而MSCI明晟 6月时称，还未准备好将A股纳入其两项新兴市场指数。

“领航基金的绩效将视中国股市表现而定。”Rosenbluth称。(完) (编译 王丽鑫/张若琪 审校 许娜/白云)