《香港报摘》--经济日报8月19日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--上证综合指数昨狂泻245点，跌幅达6.2%，为三星期最大单日跌幅。分析师指，股灾一个月后，市场信心仍然脆弱，而4,000点有大量套牢盘（蟹货），抛售压力巨大。加上本周五是期指结算日，预料短线后市将延续大幅波动格局。
* 其他：
--市场人士透露，领汇 正委托测量师行，短期内招标出售四至五个商场，分别位于粉岭、香港仔等，预计涉及金额约20亿港元。
--九仓 旗下两大商场海港城及时代广场，上半年销售额分别跌7%及9%，为有纪录以来首跌。主席吴天海形容，上半年经营环境充满挑战，但整体平稳，冀下半年继续平稳。
--创兴银行 副主席兼董事总经理梁高美懿表示，计划在内地开设支行及分行，并希望成为首家在广州成立法人银行的外资行。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”