《香港报摘》--经济日报8月19日

* 要闻版头条：

--上证综合指数昨狂泻245点，跌幅达6.2%，为三星期最大单日跌幅。分析师指，股灾一个月后，市场信心仍然脆弱，而4,000点有大量套牢盘（蟹货），抛售压力巨大。加上本周五是期指结算日，预料短线后市将延续大幅波动格局。

* 其他：

--市场人士透露，领汇 正委托测量师行，短期内招标出售四至五个商场，分别位于粉岭、香港仔等，预计涉及金额约20亿港元。

--九仓 旗下两大商场海港城及时代广场，上半年销售额分别跌7%及9%，为有纪录以来首跌。主席吴天海形容，上半年经营环境充满挑战，但整体平稳，冀下半年继续平稳。

--创兴银行 副主席兼董事总经理梁高美懿表示，计划在内地开设支行及分行，并希望成为首家在广州成立法人银行的外资行。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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