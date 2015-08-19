美洲金融：波多黎各一债券传延迟发售，但料吸引高收债基金吸纳

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透纽约8月18日 - 投资人周二称，波多黎各已将其发生违约后首次在公开市场发售债券的日期，延至本周稍晚。但评级机构惠誉认为，该批债券发售可能吸引高收益市政债券基金吸纳。
根据数据公司IPREO，波多黎各沟渠和排污管理局(PRASA)发售的7.5亿美元债券，预定周二定价。
与该交易承销商有联系的一位不愿具名投资者称，投资人被告知发债延至周四。
“就我目前所知的种种迹象，我认为(购买是次发债)并不是个好主意，”这位投资人还表示，他们担心违约风险。
PRASA和这次发债交易的主承销商美银美林，未回应对定价日期置评的要求。
彭博稍早报导这次发债推迟。
标准普尔周二表示，“未来三个月情况发展可能显示PRASA需进行进一步重组调整”。标普7月时将PRASA评级调降至“CCC-”。(完) (编译 张若琪 审校)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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