美洲金融：波多黎各一债券传延迟发售，但料吸引高收债基金吸纳

路透纽约8月18日 - 投资人周二称，波多黎各已将其发生违约后首次在公开市场发售债券的日期，延至本周稍晚。但评级机构惠誉认为，该批债券发售可能吸引高收益市政债券基金吸纳。

根据数据公司IPREO，波多黎各沟渠和排污管理局(PRASA)发售的7.5亿美元债券，预定周二定价。

与该交易承销商有联系的一位不愿具名投资者称，投资人被告知发债延至周四。

“就我目前所知的种种迹象，我认为(购买是次发债)并不是个好主意，”这位投资人还表示，他们担心违约风险。

PRASA和这次发债交易的主承销商美银美林，未回应对定价日期置评的要求。

彭博稍早报导这次发债推迟。