《香港报摘》--信报8月19日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--国企改革顶层设计方案盛传两日内出炉，利好消息兑现顿变出货藉口，内地股民争先抛售套现，央企改革概念股整体挫8%。由于国企占沪深300指数整体市值69%，拖累沪深股指暴跌逾6%，是7月27日以来最大跌幅。
* 其他：
--瑞银预期，8月份澳门博彩收入可能较7月份还要差，预料最多按年跌39%，至175亿澳门元。该行估计，人民币若持续贬值，或会拖累濠赌业的现金经营溢利（EBITDA）下跌5%至6%。
--内地传媒报道，腾讯控股 有意在山东省济南市设立一家寿险合营公司，并已于上月中向中国保监会递交申请资料。
--内地股灾后暂停新股上市，盛京银行 表示，仍会继续推动其回归A股的计划，但要等待内地重启新股上市，以及经监管机构批准方能落实。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”