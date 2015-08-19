《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月19日

*工商时报：

--苹果 新品发表会即将登场，已几近拍板的iPhone 6S和iPhone 6S Plus的市场关注度已见下滑，取而代之的是iPhone 6C，外传iPhone 6C届时也会来轧一脚，成为同场加映。同时轧三机的鸿海 ，除了发高薪利诱加班外，外传鸿海(2317)郑州厂还特别在6C上市前一周祭出停休令，希望为6C顺利上市护航。

--汇率狂升骤贬，寿险业今年外汇价格变动准备金快速消耗，虽然6、7月已有回升，保险局18日召集寿险公司要求未来若外汇价格变动准备金剩下年初的40%时，就必须拟定改善计画报董事会，若只剩下20%时，除了不能再动用外，更要主动增提准备金。

*经济日报：

--国民党总统参选人洪秀柱昨日提出证所税改革方案，主张现行证交税千分之3，拆成证交税千分之2.5和证所税千分之0.5两个部分，并取消外资免证所税待遇。

--交通部长陈建宇表示，为让各行业感受到陆客来台观光的利多，规划来台自由行的人数，由目前每日限额4,000人增至5,000人，而透过离岛小三通方式来台的陆客，则规划每日限额增加一倍至1,000人，这两项放宽方案已呈报行政院，核定后即可实施。

--经济部投资处长连玉苹表示，美加招商团共成功与美商奇异(GE)、S-Cubed、艾威群(Alvogen)等业者签署投资意向书，预计未来三年将带来约110亿台币的投资。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。