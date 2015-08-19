《全球重要经济事件一览表》--8月19日-8月26日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月19日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布7月会议记录(1800)。

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定(0800)。

8月20日(四)

首尔--美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔在主题为“低通胀环境下的宏观经济政策与物价计量问题”的会议上发表演说(0020)。

悉尼--澳洲央行(金融系统)支付政策副主管Mark Manning参与风险澳洲2015年会议(Risk Australia 2015 Conference)的小组讨论(0350)。

雅加达--美国旧金山联储公布总裁威廉姆斯在雅加达印尼央行-国际清算银行研究会议上的演讲文本(0645)。

斯德哥尔摩--瑞典央行召开执行理事会会议(1100)。

8月21日(五)

斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁Kerstin af Jochnick就当前货币政策和经济形势发表讲话(0700)。

8月24日(一)

美国伯克利--亚特兰大联储总裁洛克哈特在和全国公务员退休大会(NCPERS)共同主办的2015年政府退休基金论坛上，就“退休金和经济”发表讲话(1955)。

德国曼海姆--欧洲经济学会(European Economic Association)第30届年度大会(至8月27日)。演讲嘉宾包括欧洲央行副总裁冈斯坦西欧及央行首席经济学家普雷特。

8月25日(二)

德国曼海姆--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧出席欧洲经济学会第30届年会，在主题为“非常规货币政策措施的效果：证据和挑战”的会议上发表讲话(1040)。

斯德哥尔摩--瑞典央行召开理事会会议(0700)。

加拿大金斯敦--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri在加拿大商业经济协会政策会议上发表讲话。

华盛顿--美国国会预算办公室公布最新“预算和经济展望：2015-2025”(1400)。

8月26日(三)

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲人报(The Australian)和澳洲金融评论报主办的全国改革峰会上发言。

德国曼海姆--欧洲央行首席经济学家普雷特出席欧洲经济学会第30届年会，在主题为“欧元危机与不同经济传统的作用”的会议上发表演说(1040)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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