建信期货：中国期指多头有抄底迹象，短期料偏弱运行

以下内容节选自8月19日的《期货日报》：

周二上证50指数、沪深300指数和中证500指数分别下跌5.59%、6.19%和7.47%，三大股指期货品种贴水大幅扩大。IF四个合约合计增仓3169手至109547手，IH四个合约合计减仓321手至31298手，IC四个合约合计减仓1357手至19658手。当前市场氛围偏空，预计短期股指将偏弱运行。

周二沪深300期指前10席位在IF1508与IF1509合约上共持有多单43803手，持有空单53389手，主力净空持仓量为9586手，较前一交易日减少483手。多头方面，永安期货、国泰君安期货和鲁证期货席位分别增仓1950手、1866手、848手。华泰长城期货、国信期货席位分别减仓469手、411手。空头方面，中信期货减仓875手。总体上看，多头席位变化较大。大跌过后，部分多头逢低抄底，空头席位较为淡定。(完)

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