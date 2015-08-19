建信期货：中国期指多头有抄底迹象，短期料偏弱运行

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自8月19日的《期货日报》：
周二上证50指数、沪深300指数和中证500指数分别下跌5.59%、6.19%和7.47%，三大股指期货品种贴水大幅扩大。IF四个合约合计增仓3169手至109547手，IH四个合约合计减仓321手至31298手，IC四个合约合计减仓1357手至19658手。当前市场氛围偏空，预计短期股指将偏弱运行。
周二沪深300期指前10席位在IF1508与IF1509合约上共持有多单43803手，持有空单53389手，主力净空持仓量为9586手，较前一交易日减少483手。多头方面，永安期货、国泰君安期货和鲁证期货席位分别增仓1950手、1866手、848手。华泰长城期货、国信期货席位分别减仓469手、411手。空头方面，中信期货减仓875手。总体上看，多头席位变化较大。大跌过后，部分多头逢低抄底，空头席位较为淡定。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”