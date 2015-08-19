台湾股市：国民党总统参选人提证所税改革，拟降证交税至千分之2.5

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月19日 - 台湾执政的国民党总统参选人洪秀柱周二稍晚提出证所税改革方案，主张现行证交税千分之3，拆成证交税千分之2.5和证所税千分之0.5两个部分，并取消外资免交证所税。
洪秀柱表示，深刻感受股市低迷为大众带来的沈重压力，因此提出改革方案，这个版本可以解决证交税是否内含证所税长期的争议，取消本地和外资不平等的待遇，尤其是税制简单易行，稽征成本低。
本地的经济日报则是指出，洪的证所税版本获得立法院国民党团表达力挺立场。国民党政策会执行长赖士葆昨天表示，国民党团下会期将配合修法，希望能尽快让洪版证所税上路。不过，民进党团和台联表达反对立场，认为不但无法拯救股市，还让政府税收减少。
台湾股市 周二收跌，连续第二日创近21个月收盘新低。分析师称，台湾基本面疲弱，加以陆股盘中跌幅加重拖累台股表现。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”