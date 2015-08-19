台湾股市：国民党总统参选人提证所税改革，拟降证交税至千分之2.5

路透台北8月19日 - 台湾执政的国民党总统参选人洪秀柱周二稍晚提出证所税改革方案，主张现行证交税千分之3，拆成证交税千分之2.5和证所税千分之0.5两个部分，并取消外资免交证所税。

洪秀柱表示，深刻感受股市低迷为大众带来的沈重压力，因此提出改革方案，这个版本可以解决证交税是否内含证所税长期的争议，取消本地和外资不平等的待遇，尤其是税制简单易行，稽征成本低。

本地的经济日报则是指出，洪的证所税版本获得立法院国民党团表达力挺立场。国民党政策会执行长赖士葆昨天表示，国民党团下会期将配合修法，希望能尽快让洪版证所税上路。不过，民进党团和台联表达反对立场，认为不但无法拯救股市，还让政府税收减少。