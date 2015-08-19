《香港报摘》--其他报纸重要消息8月19日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 明报：
--华人置业 中期由盈转亏，惟因出售投资物业录得变现公平值收益，核心纯利飈升8倍，大派息每股1.5港元。大股东刘銮雄收股息达21.5亿港元，三年内单单收息已合共套现近180亿港元。
* 苹果日报：
--零售市道转弱，主打本地客的＂长胜将军＂一田百货，亦称感受到压力。行政总裁庄伟忠透露，今年1至7月一田整体同店销售增长放缓至6.3%，旅客较多的沙田分店，增长更放缓至约2%。
* 东方日报：
--中信银行 上半年盈利按年仅增2.5%至225.86亿元人民币，贷款及垫款资产减值损失按年增逾四成。信行管理层指，上半年已清收及处理213.2亿元不良贷款，资产质素仍属受控。
* 文汇报：
--华润电力 上半年录得股东应占利润68.13亿港元，同比升12.35%。公布业绩后股价抢高，昨天收升4.075%，是表现最抢眼蓝筹。投行花旗重申对润电＂买入＂投资评级，目标价26港元。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”