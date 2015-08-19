《香港报摘》--其他报纸重要消息8月19日

* 明报：

--华人置业 中期由盈转亏，惟因出售投资物业录得变现公平值收益，核心纯利飈升8倍，大派息每股1.5港元。大股东刘銮雄收股息达21.5亿港元，三年内单单收息已合共套现近180亿港元。

* 苹果日报：

--零售市道转弱，主打本地客的＂长胜将军＂一田百货，亦称感受到压力。行政总裁庄伟忠透露，今年1至7月一田整体同店销售增长放缓至6.3%，旅客较多的沙田分店，增长更放缓至约2%。

* 东方日报：

--中信银行 上半年盈利按年仅增2.5%至225.86亿元人民币，贷款及垫款资产减值损失按年增逾四成。信行管理层指，上半年已清收及处理213.2亿元不良贷款，资产质素仍属受控。

* 文汇报：

--华润电力 上半年录得股东应占利润68.13亿港元，同比升12.35%。公布业绩后股价抢高，昨天收升4.075%，是表现最抢眼蓝筹。投行花旗重申对润电＂买入＂投资评级，目标价26港元。（完）