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亚洲 | 2015年 8月 19日 星期三 08:54 BJT

新湖期货：供给紧张将助力沪锌价格上扬

以下内容节选自8月19日的《期货日报》：

全球精锌整体处于短缺状态，锌价无法长期维持在低位。随着部分锌矿山关停，同时伦锌库存处于低位徘徊，沪锌库存重回下降态势，市场整体呈现出供不应求的趋势。受益于需求好转的预期支撑，锌价近期有望大幅反弹。

　　据海关总署数据，1至6月国内累计出口锌7.1万吨，与去年同期相比，出口增幅高达13倍。同时，进口精锌利润空间将大幅收窄，并有可能出现亏损。随着央行货币政策发力，精锌进口积极性或持续低迷，三四季度精锌进口量很可能呈现继续下滑态势，压缩国内供应，利多锌市。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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