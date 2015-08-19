新湖期货：供给紧张将助力沪锌价格上扬

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自8月19日的《期货日报》：
全球精锌整体处于短缺状态，锌价无法长期维持在低位。随着部分锌矿山关停，同时伦锌库存处于低位徘徊，沪锌库存重回下降态势，市场整体呈现出供不应求的趋势。受益于需求好转的预期支撑，锌价近期有望大幅反弹。
据海关总署数据，1至6月国内累计出口锌7.1万吨，与去年同期相比，出口增幅高达13倍。同时，进口精锌利润空间将大幅收窄，并有可能出现亏损。随着央行货币政策发力，精锌进口积极性或持续低迷，三四季度精锌进口量很可能呈现继续下滑态势，压缩国内供应，利多锌市。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”