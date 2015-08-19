《交易视点》台债仍偏多但未来波动性大--元大宝来证

路透台北8月19日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，在中国因经济下行，人行放手人民币汇率，让亚币未来都有持续贬值的机会，较危险的是亚洲新兴国家资金外流，容易造成经济与金融体系崩盘，不利于全球未来经济成长。台湾公债殖利率虽在昨日出现反弹，本周五将有10年发行前交易登场，但是经济基本面及央行政策维持市场宽松之下，债市气氛仍偏多看待，但须注意未来波动性放大问题，预估本周十年券104/5期 成交区间在1.15%-1.25%，五年券104/9期 则在0.80%-0.85%。