《交易视点》台债仍偏多但未来波动性大--元大宝来证

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月19日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，在中国因经济下行，人行放手人民币汇率，让亚币未来都有持续贬值的机会，较危险的是亚洲新兴国家资金外流，容易造成经济与金融体系崩盘，不利于全球未来经济成长。台湾公债殖利率虽在昨日出现反弹，本周五将有10年发行前交易登场，但是经济基本面及央行政策维持市场宽松之下，债市气氛仍偏多看待，但须注意未来波动性放大问题，预估本周十年券104/5期 成交区间在1.15%-1.25%，五年券104/9期 则在0.80%-0.85%。
本周市场关注将公布FOMC会议纪录及CPI数据，市场于透过会议纪录来猜测FED在9月升息的可能性，随着升息时点逼近，海外经济动荡不定，增加了升息的困难度，殖利率长端让原物料价格下滑拖垮，走势较为稳定，但使得未来通膨走势令人担忧，长短端利率预期将进一步缩减。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”