版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 19日 星期三 08:54 BJT

上海中期：黄金价格或回归中期下跌通道

以下内容节选自8月19日的《期货日报》：

近几个交易日，伦敦金围绕30日均线上下振荡，在经过人民币贬值的短暂冲击之后，黄金料将回归至其主要由美国因素决定的轨道上来。目前来看，美国经济复苏依然良好，希腊因素引致的退欧风险短期可控，避险情绪降温，黄金后市仍将振荡下行。

黄金短期虽有反弹，但美联储加息预期仍是悬在黄金头上的达摩克利斯之剑，在欧日量化宽松仍将延续、美国经济总体向好的大背景下，预计金价后市仍将振荡下行，或将再度跌破1100美元/盎司的整数关口。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐