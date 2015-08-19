上海中期：黄金价格或回归中期下跌通道

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自8月19日的《期货日报》：
近几个交易日，伦敦金围绕30日均线上下振荡，在经过人民币贬值的短暂冲击之后，黄金料将回归至其主要由美国因素决定的轨道上来。目前来看，美国经济复苏依然良好，希腊因素引致的退欧风险短期可控，避险情绪降温，黄金后市仍将振荡下行。
黄金短期虽有反弹，但美联储加息预期仍是悬在黄金头上的达摩克利斯之剑，在欧日量化宽松仍将延续、美国经济总体向好的大背景下，预计金价后市仍将振荡下行，或将再度跌破1100美元/盎司的整数关口。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”