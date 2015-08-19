上海中期：黄金价格或回归中期下跌通道

近几个交易日，伦敦金围绕30日均线上下振荡，在经过人民币贬值的短暂冲击之后，黄金料将回归至其主要由美国因素决定的轨道上来。目前来看，美国经济复苏依然良好，希腊因素引致的退欧风险短期可控，避险情绪降温，黄金后市仍将振荡下行。

黄金短期虽有反弹，但美联储加息预期仍是悬在黄金头上的达摩克利斯之剑，在欧日量化宽松仍将延续、美国经济总体向好的大背景下，预计金价后市仍将振荡下行，或将再度跌破1100美元/盎司的整数关口。(完)