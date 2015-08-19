港报社评：A股信心弱，中央减干预难行--经济日报8月19日

内地股市昨再挫逾6%，凸显上落市格局未改，更反映中央图减少干预，避免国家队被套牢，并逐步恢复股市融资功能助稳经济。惟A股信心仍虚怯，中央主观愿望短期内恐难实现。

市场观望上证综合指数能否突破4,000关之际，A股昨却大挫逾6%，重回3,700关，此令人联想到A股上月底亦曾挑战4,000关，高位却遇极大沽压，终在7月27日暴跌逾8%，至本月初跌至3,500关才重获支持。

故近日A股市况或预视，沪指在3,500点至4,000点间炒波幅的＂上落市＂格局，短期内料将持续。

同样值得关注的是，昨天A股大跌的导火綫，是中证监上周五指，作为救市主力的证金公司虽不会沽货，但一般情况下亦不会再入市，令外界深忧中央不会再积极托市。相信中央确有主观意愿，逐步减少对A股的干预，背后至少有两考量。

其一，避免＂国家队＂愈套愈牢。中央自上月初＂暴力救市＂，估计已透过证金公司、券商、保险公司等国家队，在市场扫入逾万亿元人币的股票。惟国家队在高位买入的股份，不少恐已成＂蟹货＂。中央自希望减少干预，避免国家队因要不断追货，愈套愈牢，造成亏损徒添更多金融、经济隐患。

其二，逐步恢复股市融资功能。中央深知A股市况仍弱，难重启新股发行，惟中央仍盼逐步回复A股融资功能，除让上市公司在A股再融资，推动新投资外，更冀能助推国企改革，助稳经济。故中证监上周已重新审批A股再融资申请，为A股融资功能正常化迈出第一步。

惟中央纵有此算盘，昨天市况却反映，中央要减少干预股市，说易行难。较理想的情况是，大市在释放一定沽压、且场外配资以至恶意沽空等违规行为经整顿下，中央能靠出口术缓和市场情绪，让A股有序回调；但沪指若再急挫至3500点水平，甚或爆严重恐慌酿＂人踩人＂式崩盘，那中央为控金融风险，势无可避免地要再出手托市。

由此可见，现时无论内地大妈以至外资，对A股信心仍极脆弱，大市下行压力未消；此令中央救市骑虎难下，纵想减干预却可能仍要继续干预，A股有波幅、没升幅的胶着市况，暂难打破。

A股若要见突破，还看中央能否藉加力稳经济，令经济触底回升，若能让经济基调好转、企业盈利逐步改善，逐渐消化A股偏高的估值，惟此难一蹴而就，投资者须留神A股震荡或陆续有来。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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