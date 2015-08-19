国际油市：油价再次下滑，因美国进入需求淡季

澳新银行(澳盛银行,ANZ)周三表示，美国原油价格自六年低位反弹恐将是短暂的，因美国在9月进入需求淡季。

0040GMT时，美国原油期货 报每桶42.37美元，较上日结算价下跌0.25美元。布兰特原油期货 跌0.28美元至每桶48.53美元。

“未来15个月油价将来到30美元？绝对会，中国近来人民币贬值以及解除制裁伊朗的可能性，只会加剧这种震荡，”Conway MacKenzie旗下Energy Advisory Services主管Scott Cockerham表示。

Cockerham并称，美国探钻活动放缓要等到2017年才会影响全球供应，在那之前，油价可能仍偏低并震荡。(完)

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