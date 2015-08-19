方正中期：大连鸡蛋期货强势已显疲态，主力1601合约将振荡探底

进入需求旺季，鸡蛋现货价格持续攀升，销区价格上行反映出国庆节、中秋节前以及大中院校开学前的备货需求启动。短期来看，鸡蛋现货价格的偏强形势很难改变，但期货价格已显疲态，期货价格从高位出现了明显的回落整理，再现2014年8—10月现货价格强势而期货价格弱势的情况。

整体来看，虽然鸡蛋中短期供给稳定，但近期补栏出现明显放缓，这直接关系到未来4—5个月在产蛋鸡的供给能否持续增长。在补栏存在疑虑且生猪价格上行的背景下，肉鸡带动高龄淘汰鸡价格快速走高。待后期养殖利润回落，高龄蛋鸡淘汰将有所启动，令鸡蛋中长期供给面临考验。基于以上因素的考量，我们对短期市场预期不乐观，认为鸡蛋主力1601合约仍将振荡探底。但我们对中期鸡蛋价格走势仍有一定期盼，预计中期支撑位在3980—4000元/500千克。(完)