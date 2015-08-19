方正中期：大连鸡蛋期货强势已显疲态，主力1601合约将振荡探底

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自8月19日的《期货日报》：
进入需求旺季，鸡蛋现货价格持续攀升，销区价格上行反映出国庆节、中秋节前以及大中院校开学前的备货需求启动。短期来看，鸡蛋现货价格的偏强形势很难改变，但期货价格已显疲态，期货价格从高位出现了明显的回落整理，再现2014年8—10月现货价格强势而期货价格弱势的情况。
整体来看，虽然鸡蛋中短期供给稳定，但近期补栏出现明显放缓，这直接关系到未来4—5个月在产蛋鸡的供给能否持续增长。在补栏存在疑虑且生猪价格上行的背景下，肉鸡带动高龄淘汰鸡价格快速走高。待后期养殖利润回落，高龄蛋鸡淘汰将有所启动，令鸡蛋中长期供给面临考验。基于以上因素的考量，我们对短期市场预期不乐观，认为鸡蛋主力1601合约仍将振荡探底。但我们对中期鸡蛋价格走势仍有一定期盼，预计中期支撑位在3980—4000元/500千克。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”