中国证券：同花顺和恒生网络涉嫌违反证券期货法律法规，被证监会立案调查

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海8月19日 - 中国证监会场外配资规范仍在进行时。恒生电子 控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司及同花顺 周三同时公告，因涉嫌违反证券、期货法律法规，证监会决定分别对其展开立案调查。
同花顺同日并公告称，公司于8月14日停止所有客户资产管理软件的运行，完全关闭了资产管理软件中的所有账户。
同花顺进一步说明指出，通过公司资产管理软件运行的客户资金规模约60亿元，占市场中场外配资规模不足1.2%；公司资产管理软件的销售额较小，占公司业务收入比例不足0.5%。因此，停止同花顺资产管理软件的销售和运行不会对公司产生重大影响。
曾在上个月证监会组织稽查执法力量赴上海铭创软件技术有限公司、浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 ，进一步核查有关线索，监督相关方严格执行证监会的相关规定。
为配合监管层的调查，中国场外配资的主流软件系统HOMS此前曾决定压缩其主要功能。该系统开发商--恒生电子 上个月公告称，关闭HOMS系统任何帐户开立功能，并通知所有客户，不得再对现有帐户增资。 。
恒生电子上日收报65.1元，近一个月累计下跌17.86%；同花顺上日收报68.73元。（完） (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”