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亚洲 | 2015年 8月 19日 星期三 09:00 BJT

新世纪期货：可逢高布局沪胶空单

以下内容节选自8月19日的《期货日报》：

沪胶主力1601合约近期在12000元/吨附近反复纠结，后市面临方向选择。目前青岛保税区橡胶库存止跌，下游轮胎市场仍然表现低迷，终端需求不容乐观。笔者预计，沪胶后市仍将维持弱势运行。

　　最新库存统计数据显示，截至8月中旬，青岛保税区橡胶库存上升17.4%至13.01万吨。其中，天然橡胶库存为10.12万吨，合成橡胶库存为1.59万吨，复合胶库存为1.3万吨。具体来看，天然橡胶库存增多仍是保税区橡胶库存增加的主要推动力，合成橡胶库存也有不小的增幅，烟片胶、顺丁胶库存也有少量增加。自7月初以来，青岛保税区外的人民币复合胶库存已下降至1万吨左右，复合胶价格相对沪胶近月合约已经没有足够的吸引力，下游工厂虽然有买盘意向，但期货价格弱势运行使得沪胶成交意向大幅缩减，贸易商也不愿低价卖货。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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