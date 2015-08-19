新世纪期货：可逢高布局沪胶空单

最新库存统计数据显示，截至8月中旬，青岛保税区橡胶库存上升17.4%至13.01万吨。其中，天然橡胶库存为10.12万吨，合成橡胶库存为1.59万吨，复合胶库存为1.3万吨。具体来看，天然橡胶库存增多仍是保税区橡胶库存增加的主要推动力，合成橡胶库存也有不小的增幅，烟片胶、顺丁胶库存也有少量增加。自7月初以来，青岛保税区外的人民币复合胶库存已下降至1万吨左右，复合胶价格相对沪胶近月合约已经没有足够的吸引力，下游工厂虽然有买盘意向，但期货价格弱势运行使得沪胶成交意向大幅缩减，贸易商也不愿低价卖货。(完)