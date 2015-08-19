全球金市：金价原地踏步，静待美联储会议记录

美国7月房屋开工上升至近八年高位，因建筑商加紧修建独栋房屋，这支撑了有关美联储将在9月升息的预期。

房屋市场复苏、就业市场增强以及其他乐观的经济指标均表明，美联储正处在今年升息的轨道上。但一些分析师表示，受中国上周意外令人民币贬值影响，美联储可能在首次升息后采取渐进升息方式。

美国即将进行的升息将是自2006年以来的首次，这升息可能性已削弱了黄金等无息资产的魅力。

花旗集团以疲弱经济形势和黄金基本面为由，下调了今明两年的金价预期。该行将2015年黄金均价预期从每盎司1,180下调至1,140美元，并将2016年均价预期从每盎司1,195下调至1,050美元。

由于价格下跌，矿业和大宗商品交易公司嘉能可 考虑关闭其位于南非的Eland铂金矿。(完)

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