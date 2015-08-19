全球金市：金价原地踏步，静待美联储会议记录

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美国7月房屋开工上升至近八年高位，因建筑商加紧修建独栋房屋，这支撑了有关美联储将在9月升息的预期。
房屋市场复苏、就业市场增强以及其他乐观的经济指标均表明，美联储正处在今年升息的轨道上。但一些分析师表示，受中国上周意外令人民币贬值影响，美联储可能在首次升息后采取渐进升息方式。
美国即将进行的升息将是自2006年以来的首次，这升息可能性已削弱了黄金等无息资产的魅力。
花旗集团以疲弱经济形势和黄金基本面为由，下调了今明两年的金价预期。该行将2015年黄金均价预期从每盎司1,180下调至1,140美元，并将2016年均价预期从每盎司1,195下调至1,050美元。
由于价格下跌，矿业和大宗商品交易公司嘉能可 考虑关闭其位于南非的Eland铂金矿。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/汪红英；审校 龚芳/戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”