宝城期货：终端需求萎缩，焦煤期价仍无法摆脱低迷态势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自8月19日的《期货日报》：
随着8月中旬国内钢价反弹，焦煤期货也因此受益跟涨迎来一波反弹行情。不过，焦煤主力1601合约在上涨至630元/吨附近后便再度受到空头打压，期价在本周初更是止涨转跌承压回落至606元/吨。近期京津冀周边钢厂限产严令下达将削弱焦煤原料采购量。在需求跌入冰点的背景下，预计后市焦煤期价面临新一轮下行走势。
在宏观经济表现偏弱的背景下，钢材市场需求不断萎缩，钢企销售困难令成品库存持续攀升，进而导致粗钢产量被迫压缩。据统计，7月国内粗钢表观消费量为5683万吨，环比下降6.7%，降幅较上月加大5.8个百分点。尽管7月全国粗钢产量为6584万吨，环比下降4.6%，但降幅依然不及消费萎缩程度，钢市供大于求的局面仍未改观。面对钢企成品产量持续下降的现状，预计未来钢企会放慢焦煤采购节奏，压缩原料购入数量。中长期而言，对焦煤需求会形成负面影响。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”