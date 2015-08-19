港报社评：电车老而弥坚，不能轻言淘汰--信报8月19日

继天津发生怵目惊心的大爆炸之后，泰国曼谷市中心又惊闻死伤枕藉的爆炸案，遇难者包括两名结伴同游的香港女子。夺命事件接踵而至，有人半开玩笑表示，难怪内地富豪那么热中于在香港置业，山顶白加道超级豪宅独立屋获天价15亿元承接，或多或少由于香港总的来说仍算安全和自由，没有特别严重的天灾，回归之后暂时亦未见嗜血的炸弹狂徒，六七暴动的遍地菠萝已是非常湮远的陈年往事。

谈到内地富豪爱买香港物业，反映的当然是东方之珠尚有不少生活上的优胜之处，其中包括交通便利，穿梭往来可谓四通八达。然而，市面繁华交通便利同时带来塞车烦恼，为了解决这个长期为人诟病的问题，有人提出一个大胆的建议：废除电车！

提出建议的是一位名叫薛国强的前政府规划师，他在退休之后成立顾问公司，不久前向城规会递交申请，直指电车功能老化，占用三成路面，要求取消德辅道中和金钟道的电车路段，藉此改善中区交通挤塞问题云云，城规会暂定10月底开会讨论。

坊间俗称＂叮叮＂的电车，毫无疑问是香港人的集体回忆，也是最有历史感的集体运输工具，比电车更加老而弥坚的惟有山顶缆车而已。由于叮叮已经存在了超过一个世纪（1904年投入服务，稍迟于山顶缆车的1888年），所以除非阁下是111岁以上的人瑞，否则自出娘胎就应该听过电车发出叮叮之声。这种古老但仍然运作正常的交通工具，其实早于七八十年代亦几乎陷入被淘汰的厄运。1978年，环境司锺信于立法局提出，由香港政府以32亿元向九龙仓全面收购香港电车公司，并且邀请香港地铁（港铁前身）以轻便铁路系统取代电车服务。1984年，电车公司进行调查，结果显示市民大多倾向保留电车，电车服务才免于＂被消失＂。

撇开怀旧的情意结，电车真是老得＂阻住地球转＂吗？显然不是，电车如今每日的载客量仍然维持10多20万人次，实用功能不容置疑，尤其适合于港岛区短途交通。值得一提的是，电车公司由九龙仓转手至法资威立雅运输集团（Veolia Transport）之后，锐意推陈出新，除了系统现代化之外，近日亦有首架冷气电车曝光，只待测试及审批，即可投入服务。至于愈来愈重要的环保问题，零排放的电车算得上是地球先生的好朋友。关于这一点，淘汰电车，换来汽车，可谓得不偿失。

百年老字号的电车，淘汰了就可以改善塞车问题吗？如此建议无异于本末倒置，毕竟任谁都知道，占据路面最多空间的一定不是集体运输工具，电车迷会提出反建议，何不淘汰所有私家车！

一言以蔽之，不能轻言淘汰电车，如此建议不是反智就是霸道。（完）

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