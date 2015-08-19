全球经济：新兴市场经济体一段时间内将维持疲弱--穆迪

路透伦敦8月18日 - 评级机构穆迪资深副总裁Marie Diron周二称，许多新兴市场经济体成长明显放缓，这是一个可能持续数年的中期趋势。

她预计，2020年前中国经济成长都将放缓。上周穆迪表示，中国政府放宽对人民币的限制，有利于其信用。

Diron称，巴西、土耳其和南非等国家都面临着风险，因为本国政治忧虑加剧了发展中经济体的压力。

“受一系列国家特定因素的影响，新兴市场经济体成长较全球金融危机前明显放缓。我们认为这是一个中期趋势，将持续一段时间，”Diron在路透全球市场论坛的聊天室里回答问题时称。

南非和土耳其是最受美国升息影响最大的两个国家，因为它们持有较多的美元计价债券。

巴西有自己的政治难题而且向目前处境不佳的中国出口大宗商品。像土耳其一样，巴西债信评级为最低投资级Baa3。

“我们预计今年将出现明显衰退(经济料下滑约2%)，此后将为零成长，”Diron称，“我们同时预计企业信心会大降，因政治和政策不确定性较高。投资已经突然减少。这些因素可能将持续一段时间。”

但她拒绝评价任何一个国家的评级前景。(完)