芝加哥期市：大豆小涨，但仍徘徊在两个月低点附近

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
12月玉米期约 涨0.2%至每蒲式耳3.78美元，上日涨0.7%。
9月小麦期约 涨0.4%至每蒲式耳5.00-3/4美元，周二收低1.25%。
美国农业部(USDA)一份报告显示，玉米的种植优良率略降。
USDA周一称，美国大豆整体优良率为63%，持平前一周。
美国天气预测显示未来一周有普遍降雨，应有助中西部乾燥地区大豆作物的生长。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 500.75 2.00 +0.40% +0.05% 521.29 39
CBOT玉米 378.00 0.75 +0.20% +0.93% 400.08 43
CBOT大豆 905.00 0.75 +0.08% -1.31% 965.51 31
CBOT稻米 $11.85 $0.01 +0.04% +0.21% $11.32 60
美国原油 $42.36 -$0.26 -0.61% +1.17% $47.25 31
汇率
欧元/美元 $1.103 $0.001 +0.13% -0.43%
美元/澳元 0.734 0.000 +0.00% -0.38%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王颖/张若琪 审校 王丽鑫/白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”