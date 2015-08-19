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亚洲 | 2015年 8月 19日 星期三 09:10 BJT

芝加哥期市：大豆小涨，但仍徘徊在两个月低点附近

12月玉米期约 涨0.2%至每蒲式耳3.78美元，上日涨0.7%。

9月小麦期约 涨0.4%至每蒲式耳5.00-3/4美元，周二收低1.25%。

美国农业部(USDA)一份报告显示，玉米的种植优良率略降。

USDA周一称，美国大豆整体优良率为63%，持平前一周。

美国天气预测显示未来一周有普遍降雨，应有助中西部乾燥地区大豆作物的生长。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 500.75 2.00 +0.40% +0.05% 521.29 39

CBOT玉米 378.00 0.75 +0.20% +0.93% 400.08 43

CBOT大豆 905.00 0.75 +0.08% -1.31% 965.51 31

CBOT稻米 $11.85 $0.01 +0.04% +0.21% $11.32 60

美国原油 $42.36 -$0.26 -0.61% +1.17% $47.25 31

汇率

欧元/美元 $1.103 $0.001 +0.13% -0.43%

美元/澳元 0.734 0.000 +0.00% -0.38%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王颖/张若琪 审校 王丽鑫/白云)

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