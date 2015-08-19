企业结盟：阿里巴巴、鸿海富士康及日本软银将牵头投资印度Snapdeal

富智康集团 另外表示，它在通过新加坡子公司Wonderful Stars Pte以2亿美元买入Snapdeal的4.27%股份。

本月早前有消息人士对路透表示，这笔收购对Snapdeal的估值超过50亿美元。

在印度，Snapdeal与同行Flipkart和亚马逊 印度分公司竞争，争夺该国国内总规模220亿美元的市场。其中Flipkart的估值约为150亿美元。

Snapdeal与它的竞争对手一样，大多数交易是通过智能手机和移动设备完成的。

“由于印度电商交易的很大一部分是通过移动设备进行的，这就是富智康认为这笔投资将令公司从Snapdeal的平台受益的原因。”富士康在声明中称。

阿里巴巴和eBay也希望从印度快速增长的网购行业受益。

阿里巴巴曾表示，印度是它的一个关键市场。