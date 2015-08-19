企业结盟：阿里巴巴、鸿海富士康及日本软银将牵头投资印度Snapdeal

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
富智康集团 另外表示，它在通过新加坡子公司Wonderful Stars Pte以2亿美元买入Snapdeal的4.27%股份。
本月早前有消息人士对路透表示，这笔收购对Snapdeal的估值超过50亿美元。
在印度，Snapdeal与同行Flipkart和亚马逊 印度分公司竞争，争夺该国国内总规模220亿美元的市场。其中Flipkart的估值约为150亿美元。
Snapdeal与它的竞争对手一样，大多数交易是通过智能手机和移动设备完成的。
“由于印度电商交易的很大一部分是通过移动设备进行的，这就是富智康认为这笔投资将令公司从Snapdeal的平台受益的原因。”富士康在声明中称。
阿里巴巴和eBay也希望从印度快速增长的网购行业受益。
阿里巴巴曾表示，印度是它的一个关键市场。
印度是全球仅次于中国和美国的第三大智能手机市场。(完) (编译 李婷仪/白云; 审校 郑茵/王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”